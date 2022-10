FPÖ-Bösch geht in Politpension - und lobt Kickl

Der Nationalratsabgeordnete und langjährige FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch verlässt nach 27 Jahren mit Ende Oktober das Parlament. Er tue dies mit der Erreichung der Altersgrenze von 65, um seinem Nachfolger Thomas Spalt "genug Zeit zu geben, sich als Nationalrat einzuarbeiten, bevor er als Spitzenkandidat aus Vorarlberg bei den kommenden Nationalratswahlen antreten muss", sagte Bösch im Abschiedsinterview mit der APA.

In der parlamentarischen Bundesheerkommission bleibt Bösch noch bis 31. Dezember 2026. Und er möchte auch seine Funktion "als Brigadier im Expertenstab des Generalstabschefs in Wien" so lange behalten. "2026 bin ich 68 und werde dann absalutieren". Sein Nachfolger als Wehrsprecher ist Volker Reifenberg, ein 43-jähriger Abgeordneter aus Salzburg und Major der Miliz.

"Dankbar"

Bösch blickt mit "Dankbarkeit" auf 40 Jahre in der Politik, wie er sagt. Er habe ein "reiches und fruchtbares Berufsleben geführt" neben seiner Tätigkeit als Historiker in der Landesbibliothek und in seiner der Funktion als Milizoffizier, so der 65-Jährige.