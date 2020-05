Mensdorff: Millionen an "Taschengeld" verteilt

Warum die Geheimniskrämerei? Angeblich, so erzählt der selbst ernannte Treuhänder, wollte Landon nicht, dass seine Mitarbeiter wissen, wofür er Geld ausgibt: „Tim wollte eine Firewall, alle Spuren verwischen.“ Und so sei es nur logisch, dass die „Investments“ nicht – wie üblich – per Überweisung, sondern allesamt in bar erledigt wurden.