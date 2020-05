Zeugentod im Mensdorff-Prozess

Wenn Mensdorff am Mittwoch vor Richter Stefan Apostol tritt, hat er einige Pluspunkte in der Tasche: Einen davon hat Apostol persönlich ausgeteilt. Der Staatsanwalt wollte die Hand auf das Schloss des Angeklagten in Luising legen, um im Fall einer Verurteilung das Vermögen abschöpfen zu können.

Apostol wies den Antrag mit der Begründung ab, aus dem Strafantrag lasse sich das Delikt Geldwäsche noch nicht ableiten. Anders gesagt: Die Suppe ist dünn, vielleicht lässt sie sich im Prozess auffetten. Das Oberlandesgericht will bis Prozessbeginn über den Einspruch des Anklägers entscheiden.

Zweiter Pluspunkt für Mensdorff, auf dem sein Verteidiger Harald Schuster genüsslich herumreiten wird: Nach der U-Haft in Wien wurde der Lobbyist 2010 in London abermals verhaftet. Der Deal zwischen der britischen sowie der amerikanischen Justiz mit dem Rüstungskonzern BAE, gegen den sie wegen Korruption ermittelt hatten, brachte Mensdorff die Freiheit. BAE zahlte läppische 350 Millionen Euro Buße, dafür wurde das Verfahren eingestellt. Der Burgenländer bekam aus London sogar noch 400.000 Euro Haftentschädigung, glaubt sich damit reingewaschen, was die österreichische Anklagebehörde aber anders sieht. Drittes „Goody“ für „Graf Ali“: die Toten und die Unauffindbaren.