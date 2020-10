Forderungen für Pflegereform vorgelegt

Nach dem vorige Woche von Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) gegebenen Startschuss für die Pflegereform und den von den Hilfsorganisationen auf den Tisch gelegten Forderungen hat am Montag der Österreichische Gesundheits-und Krankenpflegeverband (ÖGKV) seine Vorstellungen präsentiert. Verlangt werden etwa bundesweit einheitliche Kriterien für den Leistungszugang und eine direkte Leistungsverrechnung.

Derzeit wird der Zugang zur Hauskrankenpflege und zur Langzeitpflege in den Bundesländern geregelt. Dies führt zu einem nicht einheitlichen System und Unterschieden in den Pflegeleistungen sowie der Verrechnung. Hier wäre eine Vereinheitlichung wünschenswert, um niedrigschwellige Versorgung bundesweit zu gewährleisten, fordert der ÖGKV in einer Aussendung.