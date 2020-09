Pflegereform: Niederländisches Modell als Vorschlag

Denkanstöße

In der zuständigen Abteilung des Landes NÖ sieht man die Idee als „interessante Organisationsform“. Die Autonomie der Teams, die flachen Hierarchien und die gestärkte soziale Bindung seien Denkanstöße für die anstehende Pflegereform. Die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) trifft sich am Freitag mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober, um neue Ansätze und die Herausforderungen in der Pflege zu besprechen.