Fokus Digitalisierung: Schramböck baut Wirtschaftsministerium um

Ziel sei ein schlankes, modern aufgestelltes Ministerium ohne Doppelgleisigkeiten. Das wurde allein dadurch erreicht, dass aus

dem Wirtschaftsministerium wichtige Agenden wie Tourismus, Energie und Wissenschaft mit dem Regierungsstart von Türkis-Blau zu anderen Ministerien wanderten, sagen die Reform-Skeptiker. Andererseits werden wichtige Themen nun auch ressortintern neu verteilt.

Schramböck sagt: „Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft, und dieser Wandel spiegelt sich auch in der öffentlichen Verwaltung wider. Grundsätzlich müssen wir Bürgerinnen und Bürger stärker als bisher als Kunden sehen, Raum für Innovation geben und die Unternehmen in Österreich bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit unterstützen.“

Beispiele sind: Das Know-how für Angewandte Forschung und Innovation wird gebündelt (bis dato waren vier Abteilungen in zwei Sektionen zuständig), auch werde die Digitalisierung in allen Sektionen verankert.

Künftig gibt es wieder fünf Sektionen plus – wie früher – eine Präsidialsektion, die zentrale Steuerungs- und Service-Aufgaben übernimmt.

Aufgewertet werden die Themen Fachkräfte, Lehre und Standortpolitik. Hierfür soll die Kooperation mit der Betriebsansiedlungsagentur ABA verstärkt werden. Nicht nur Investitionen sollen nach Österreich geholt werden, sondern auch Fachkräfte.

Zudem wird es erstmals einen One-Stop-Shop für Unternehmen geben, sprich eine Abteilung kümmert sich um alle Anliegen von Förderungen bis zu Regulierungsfragen und stellt Kontakt zu anderen Stellen her.