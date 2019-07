Flüchtlingsstreit: Kurz stellt sich erstmals gegen Seehofer

Zuvor hatte Horst Seehofer Salvini aufgefordert, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. „Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden“, schrieb Seehofer am Samstag in einem Brief an Salvini. Der deutsche Innenminister erklärte sich bereit, zumindest einen Teil der Migranten von den derzeit betroffenen Schiffen aufzunehmen.

Für den Deutschen sind in den aktuellen Fällen, rasche europäische Lösungen in gemeinsamer Verantwortung nötig. „Ich appelliere daher eindringlich an Sie, dass Sie Ihre Haltung, die italienischen Häfen nicht öffnen zu wollen, überdenken“

Kurz dagegen betont erneut, dass jeder Migrant, der sich illegal auf den Weg macht, zurückgebracht werden müsse – in sein Herkunftsland oder in das Transitland.“ Im aktuellen Fall ist das Libyen und damit die von Milizen kontrollierten Lager . Die Situation dort beschreiben Hilfsorganisationen als menschenunwürdig. Das Sterben im Mittelmeer betont etwa „ Ärzte ohne Grenzen“ werde so nicht gestoppt.