Italien macht dicht - deutsches Rettungsschiff fährt nach Malta

Das deutsche Rettungsschiff " Alan Kurdi" mit 65 Geretteten aus dem Mittelmeer hat nach stundenlangem Warten vor der italienischen Insel Lampedusa Kurs auf Malta genommen. Das schrieb die bayerische Hilfsorganisation Sea-Eye am Samstagabend auf Twitter.

Zuvor hatte das Schiff vergeblich auf die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen gewartet. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte das strikt verboten.

"Wir können nicht abwarten, bis an Bord der Notstand ausbricht. Jetzt muss sich zeigen, ob andere europäische Regierungen die harte Haltung Italiens stützen oder den Menschen einen sicheren Hafen anbieten", sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler. Ohne Hilfe von außen werde die Lage in zwei bis drei Tagen kritisch an Bord. In Malta werde die " Alan Kurdi" voraussichtlich am Sonntagmittag eintreffen.

Menschen von "Alex" an Land gelassen

Noch ein zweites deutsches Rettungsschiff war am Samstag auf der Suche nach einem Hafen: die "Alex" mit 41 aus dem Meer geretteten Menschen. Sie bekamen die Erlaubnis, in Lampedusa an Land zu gehen.

Das Schiff war zuvor entgegen des Verbots Salvinis in den Hafen der italienischen Mittelmeerinsel von eingelaufen. Salvini hatte zunächst verkündet, er selbst würde nicht erlauben, dass jemand von der "Alex" an Land gelassen werde. Die Entscheidung, die Menschen an Land zu lassen, habe nun die Finanzpolizei zu Ermittlungszwecken getroffen. Sie untersteht dem Wirtschaftsministerium und nicht Salvinis Innenministerium.

Der relativ kleine Motorsegler "Alex" ist nur für 18 Menschen zugelassen. Es waren aber 60 Menschen an Bord.

Kurz: Gerettete nicht nach Europa bringen

ÖVP-Chef Sebastian Kurz kritisiert unterdessen, dass Hilfsorganisationen wie Sea-Eye und Sea-Watch im Mittelmeer gerettete Menschen nach Europa bringen. "Sie wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr", blieb Kurz in der deutschen Welt am Sonntag bei seiner restriktiven Linie.

Europa solle sicherstellen, dass jeder, der sich illegal auf den Weg macht, in sein Herkunftsland oder in ein Transitland zurückgebracht wird, nur dann werde das Ertrinken im Mittelmeer enden.

Briefwechsel

Am Wochenende sind wegen der " Alan Kurdi" die Spannungen zwischen Deutschland und Italien gestiegen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat seinen italienischen Amtskollegen Salvini aufgefordert, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. "Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden", schrieb Seehofer in einem Brief an Salvini.

Der deutsche Innenminister erklärte, für die aktuellen Seenotfälle seien rasche europäische Lösungen nötig. "Ich appelliere daher eindringlich an Sie, dass Sie Ihre Haltung, die italienischen Häfen nicht öffnen zu wollen, überdenken", fügte Seehofer hinzu. Wegen der gemeinsamen europäischen Verantwortung "und unseren gemeinsamen christlichen Werten" dürfe es im Einzelfall keinen Unterschied machen, durch welche Organisation Migranten aus dem Mittelmeer gerettet wurden, woher die Besatzung stammt und unter welcher Flagge das Schiff fährt.

Aufforderung an Seehofer

Zuvor hatte der italienische Rechtspopulist Salvini am Freitagabend an Seehofer geschrieben, Deutschland müsse Verantwortung für die Hilfsorganisation Sea-Eye übernehmen. Am Samstag gab der deutsche Innenminister bekannt, man werde einen Teil der Geretteten aufnehmen.