Libyen: Migranten geraten zwischen die Fronten des Bürgerkrieges

Das Chaos in Libyen ist um ein tragisches Ereignis reicher. Bei einem mutmaßlichen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben von Rettungskräften 44 Menschen getötet worden. Mehr als 130 weitere Flüchtlinge seien in dem betroffenen Migrantenlager in Tajoura verletzt worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte Mittwochfrüh.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch offen. Waren es regierungstreue Milizen? Libyen-Experte Wolfgang Pusztai stellt auf KURIER-Anfrage Mittwochfrüh fest, dass die Truppen von General Khalifa Haftar in der vergangenen Nacht mehrere Ziele in Tripolis bombardiert hätten, insbesondere Munitionsdepots, Milizenlager und Hauptquartiere von Milizen. „Dazu werden normalerweise lasergelenkte Bomben und Raketen verwendet, die sehr zielgenau sind“, erklärt Pusztai. Milizen, die die international anerkannten Regierung, der „Einheitsregierung“ an der Macht halten, liefern sich mit Einheiten Haftars erbitterte Kämpfe um die Kontrolle der Hauptstadt Tripolis. Nach UN-Angaben wurden bei den Kämpfen bisher etwa 650 Menschen getötet. Es sei bekannt, dass Milizen auf Seiten der Regierung oft bewusst Waffen in der unmittelbaren Nähe von zivilen Zielen lagern, sagt Pusztai: „Angeblich werden Waffen auch in Flüchtlingscamps gelagert. Das würde gut ins Lagebild passen.“