Erbitterter Kampf um Macht und Moneten in Libyen

Seit seiner Rückkehr nach Libyen 2011 – und einem gescheiterten Putschversuch – inszeniert er sich als Vorkämpfer gegen radikal-islamische Kräfte. Nicht zuletzt deswegen kann Haftar auch auf Unterstützung aus dem Ausland zählen, allen voran aus Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gute Kontakte pflegt er aber auch mit Saudi-Arabien, Russland und eben Frankreich. Ägypten soll ihm mit Luftangriffen zu Hilfe geeilt sein. Immer wieder kursieren Gerüchte, russische Söldner seien in Libyen im Einsatz, Belege dafür fehlen.

Russland spielt doppeltes Spiel

Russland setzt aber nicht allein auf Haftar: Der Kreml ist mit der Regierung von al-Sarraj ebenso in Kontakt wie mit der Familie Gaddafi. Wo Saif al-Gaddafi, der einst in Wien gern gesehener Gast bei Jörg Haider war, steckt, ist unklar.

Sowohl gegen Gaddafi wie auch Haftar stemmen sich die Stammes- und Milizenführer aus der Küstenstadt Misrata. Sie spielten bei der Revolution 2011 eine führende Rolle und wollen keinesfalls wieder an Einfluss und Bedeutung verlieren. Die Misrata-Milizen sind in Tripolitanien die stärkste militärische Macht. Teile dieser Milizen wurden in südliche Vororte von Tripolis verlegt, um Haftar zu stoppen.



Derzeit deutet laut Feichtinger und Fussi vieles auf ein Patt hin. Die Zeit spiele gegen Haftar. Man wisse auch, dass er krank sei und wiederholt in Paris in Spitalsbehandlung war. Sollte Haftar doch an die Schalthebel der Macht gelangen, erwarten Kritiker, dass er das Land autoritär führen wird. So bekannte er sich zwar verbal zu Wahlen, tat aber nichts dafür. 2018 sagte er dem afrikanischen Magazin Jeune Afrique, Libyen sei noch nicht reif für die Demokratie: „Vielleicht können sie spätere Generationen erreichen.“