Flüchtlinge: Psychotherapeuten orten Retraumatisierung

Die 43 Psychotherapeuten von "Hemayat" spürten die Auswirkung der Ereignisse an der EU-Außengrenze schon jetzt, "weil wir Angehörige hier haben, die Verwandte in Idlib (Kriegsschauplatz in Syrien, Anm.) oder an der griechisch-türkischen Grenze haben", sagte "Hemayat"-Mitgründerin und Psychotherapeutin Barabara Preitler. Aber auch die Bilder an sich brächten Traumata unter den Geflüchteten wieder hervor, erklärte Preitler. Etwa, wenn ihre Klienten die Nachrichten im Fernsehen verfolgen und daran erinnert werden, als sie selbst versucht hatten, über die Grenze zu kommen.