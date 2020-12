Flüchtlinge: Kogler hofft auf "Mehrheiten" mit der ÖVP

Dass ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner jetzt die - vor Kurzem von Grüner Seite noch massiv kritisierte - Bundesheer-Teiltauglichkeit per Erlass vorbei am Regierungspartner durchsetzt, wird, so Kogler, "nicht das allergrößte Problem sein". Denn prinzipiell habe man das "der Richtung nach" vereinbart, er kenne den Erlass auch nicht so genau.

Negative Befunde über die Grüne Regierungsarbeit insgesamt ließ Kogler nicht gelten: Die Erfolge seiner Partei würden "sich sehen lassen", sie hätten "sehr viel durchgesetzt" im Umwelt- und Klimaschutz, in Sozialpaketen zur Corona-Krise, mit der Erhöhung des Justizbudgets und des Auslandskatastrophenfonds. Am meisten positiv überrascht ihn an der ÖVP denn auch, dass sie die "ganz ganz große Offensive" im Klimaschutz zulasse. Der Frage, was ihn negativ überraschte, wich der Vizekanzler aus: "Lassen wirs weg, die Zeit ist um", verwies er auf die überschrittene Interview-Zeit.