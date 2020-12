Eine Toilette für 140 Menschen: So schlimm ist die Lage auf Lesbos

„Reporter ohne Grenzen“ schreibt von einer Informationssperre, Helfern soll der Zutritt verweigert worden sein. Wird Lesbos zur „Blackbox“?

Viele der NGOs wollen helfen, bieten aber ähnliche Leistungen an. Deshalb werden einige davon nicht in Anspruch genommen. Dass Medien ausgesperrt werden, kann ich so nicht bestätigen. In meiner Zeit im Lager war etwa ein ZDF-Team vor Ort. Entscheidend ist da die rechtzeitige Anmeldung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Griechenland etwas geheimhalten will.