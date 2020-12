Flüchtlingskinder: Österreich plant Betreuungsstätte auf Lesbos

120.000 Migranten befinden sich zur Zeit in Griechenland, vor allem auf den Inseln in der Ägäis ist die Situation weiter äußerst prekär. Die Hoffnung, dass sich nach dem Brand in Europas größtem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos die Lage verbessert, hat sich nicht erfüllt. Auch im neu errichteten Ausweichlager Kara Tepe, in dem rund 7.000 Frauen, Männer und Kinder leben, sind die Zustände laut Hilfsorganisationen menschenunwürdig.