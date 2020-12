Bischofsappell: „100 Familien aus Lager evakuieren“

„Österreich hat in diesem Jahr über die normalen Asylverfahren viele Menschen aufgenommen. Aber angesichts der dramatischen Situation appelliere ich an die Bundesregierung, dass wir 100 Familien mit kleinen Kindern aus dem Lager evakuieren. Noch in diesem Jahr“, sagt Glettler. Er, Glettler, gebe die Hoffnung nicht auf, dass eine positive Entscheidung dafür falle. „In ganz Österreich gibt es unzählige Menschen, Vereine, Solidaritätsgruppen und Pfarren, die helfen wollen. Es wäre ein Gebot der Menschlichkeit, jetzt zu handeln.“

Eine andere Hilfe, nämlich die Zelte, die der für die Katastrophenhilfe zuständige Innenminister Karl Nehammer im September persönlich nach Athen überbracht hat, ist zumindest zum Teil angekommen.