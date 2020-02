Flucht und Fluchtrouten – vom Weltall aus betrachtet

Frontex zählt mit 20 Prozent des Gesamtvolumens zu den besten Kunden. Die „Produkte“, so heißen die Analysen von SatCen, betreffen den EU-Grenzschutz. In erster Linie geht es um das Einschätzen von Flüchtlingsströmen. Auf den Aufnahmen sieht man zum Beispiel Küstenabschnitte von Libyen – die Boote sind nur wenige Pixel groß, aber geschulte Augen brauchen auch nicht mehr, erklärt eine Analystin beim KURIER-Besuch: „Es ist für meine Arbeit nicht wesentlich, wie scharf das Bild ist, sondern ob ich mehrere in verschiedenen Zeiträumen zum Vergleich zur Verfügung habe. So kann ich einen Trend ablesen, der für unsere Auftraggeber wesentlich ist, um Entscheidungen zu treffen.“

Entscheidungen wie von Frontex, sich mit der Küstenwache kurzzuschließen oder mehr Beamte zu schicken.

Auch bei der humanitären Hilfe in Krisengebieten wie Syrien oder in dem einst vom IS besetzten Mossul im Irak sind die Aufnahmen unverzichtbar. Via Satellit orten die Analysten auch Hilferufe (siehe Bild oben).

SatCen darf Gebiete innerhalb der EU nur mit Genehmigung des jeweiligen Mitgliedslandes analysieren, außerhalb braucht es das nicht. Die EU besitzt sieben Satelliten, die sich 600 bis 700 Kilometer über der Erde befinden. Die Auftragslage von SatCen ist in den vergangenen zehn Jahren fast ums Neunfache gestiegen. Vermehrt gefragt sind Prognosen, sagt Vize-Chef D’Amico: „Entscheidungsträger wollen nicht nur informiert, sondern auch alarmiert werden.“