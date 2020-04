Flucht in die andere Richtung – zurück nach Afrika

Seit der Grenzschließung und der Verbreitung des Virus in Spanien, mit der ein massiver Wirtschaftseinbruch einhergeht, sollen laut Daily Telegraph Migranten hohe Geldsummen in die Hand nehmen, um über die Straße von Gibraltar wieder in ihr Heimatland zurückzukehren.

Bis zu 5.000 Euro sollen etwa Marokkaner oder Algerier dafür zahlen, dass Schlepper sie in Schlauchbooten von Spanien wieder zurück nach Afrika bringen.