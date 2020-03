Coronavirus: Spaniens Flüchtlingszahlen brechen ein

Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie und der Ausrufung des Alarmzustands sind die Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen in Spanien vollkommen eingebrochen. In der ersten Woche des Alarmzustands vom 16. bis zum 22. März stellten lediglich 25 Personen einen Asylantrag in Spanien. Das entspricht einem Rückgang von 99,4 Prozent, berichtet am Freitag die Tageszeitung "El País".

Nach Angaben des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) ging die Zahl von Asylanfragen damit in keinem anderen EU-Staat so drastisch seit der Coronakrise zurück wie in Spanien. Italien verzeichnete einen Rückgang von 61,8 Prozent, Österreich von 66,7 Prozent. Bei den meisten Asylantragstellern in Spanien handelte es sich dabei um Lateinamerikaner aus Venezuela und Kolumbien.