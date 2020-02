Flowerpower in der Hofburg: Floristen statten Van der Bellen Besuch ab

Anlässlich des Valentinstages am kommenden Freitag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen österreichische Blumengroßhändler, Gärtner, Floristen und Gartengestalter in der Hofburg empfangen. Traditionell überbringt eine Delegation des Blumenbüros Österreich, der Bundesgärten, des Stadtgartenamts Wien und des Vereins Steirische Blumenstraße Blumengrüße in die Hofburg.