Flaches Wachstum: SPÖ fordert Beschäftigungspaket

Deshalb schlägt die SPÖ-Chefin ein Konjunkturpaket „zur Stärkung von Wirtschaft und Beschäftigung“ in drei Bereichen vor: Konsum, Investitionen und Beschäftigung stärken. Um den Konsum zu stärken, plädiert die SPÖ dafür, die geplante Steuerreform für kleine und mittlere Einkommen vorzuziehen, was sich unmittelbar auf den Konsum auswirken würde, da die Menschen mehr Geld zur Verfügung hätten.

Zweitens, um Investitionen zu stärken, solle der Fokus auf beschäftigungsintensive Projekte gelegt werden. Etwa, indem „zeitlich begrenzte vorzeitige Abschreibungen“, also steuerliche Anreize, für Unternehmen geschaffen werden – für drei Jahre. So würde die Industrie gestärkt, das Budget mittelfristig aber nicht belastet werden. Zudem sieht der SPÖ-Plan vor, den gemeinnützigen Wohnbau durch „Zweckzuschüsse des Bundes“ zu stärken, was sie auch positiv auf Arbeitsplätze auswirken würde.

Und drittens, zur Stärkung der Beschäftigung, brauche es eine Ausbildungsoffensive, erklärt die SPÖ-Chefin. So würden bis 2030 zum Beispiel rund 25.000 Pflegekräfte fehlen, zitiert Rendi-Wagner einen Bericht von WIFO-Experten. Eine Ausbildungsoffensive würde sich für den Staat daher doppelt rentieren. Die Kürzung der Fachkräfte-Stipendien, rund 50 Millionen Euro, müsse daher zurückgenommen werden, ebenso wie die „Aktion 20.000“, die die Regierung erst vergangenes Jahr eingestellt hatte, neu zu starten. Dieses würde älteren Arbeitslosen beim Sprung in den Arbeitsmarkt helfen.