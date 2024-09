Fingerzeige für die Vorarlberg-Wahl in zwei Wochen

„Das kann eine gewisse Motivation geben“, so die Rechnung von ÖVP-Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz vor dem Sonntag mit Blick auf die verbleibenden 14 Tage bis zur Landtagswahl am 13. Oktober. Diesen Schwung durch Platz eins auf Bundesebene kann nun aber die FPÖ , die auch in Vorarlberg mit deutlichen Zugewinnen rechnen kann, und ihr Landeschef Christof Bitschi mitnehmen.

In den vergangenen Wochen waren die Vorarlberger Landtagsparteien im Vorfeld von Nationalrats- und Landtagswahl praktisch im Wahlkampf-Doppelslalom unterwegs. Mit der ersten Hochrechnung am Sonntagabend wurde der Schalter umgelegt, der Fokus liegt nun für 14 Tage nur noch auf dem Ländle.

"Jetzt wählt Vorarlberg"

Die ÖVP will etwa am Montag in 60 bis 70 Gemeinden Verteilaktionen starten - mit dem Hinweis: "Jetzt wählt Vorarlberg". Sie hatte zuletzt inhaltlich Signale nach rechts ausgesendet. So drängt LH Wallner auf einen restriktiveren Kurs in der Asylpolitik. Sein Verhältnis zum grünen Koalitionspartner scheint merklich abgekühlt.

Das mag auch der Überlegung geschuldet sein, nicht zu viele Wähler an die wiederstarkende FPÖ zu verlieren. Die Grünen werden das entsprechen nützen, um vor Schwarz-Blau zu warnen. ÖVP-Geschäftsführer verweist jedenfalls vorbeugend schon darauf, dass die ÖVP "über Jahrzehnte freiwillig mit den Freiheitlichen zusammengearbeitet" hat.

Er sagt aber auch: "Wir schließen niemand aus." Am liebsten wäre ihm, dass sich nach der Landtagswahl "mit allen vier anderen Parteien eine Zweier-Koalition ausgeht". Die FPÖ wiederum setzt darauf, so stark zu werden, dass das nur mit ihr möglich ist oder sich aber jedenfalls Schwarz-Grün nicht mehr ausgeht.