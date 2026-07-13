Finanzminister Marterbauer ist an Krebs erkrankt

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist an Krebs erkrankt, wie er am Montag bekannt gab. Der Minister wird sich zur Behandlung ins AKH begeben, seine Amtsgeschäfte will er aber weiterführen. „In Österreich leben deutlich über 400.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose. Seit kurzem bin ich einer davon. Es handelt sich bei meiner Diagnose um ein Lymphom. Eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung und des guten österreichischen Gesundheitssystems sehr gute Heilungschancen aufweist.“, heißt es in einem Statement Marterbauers.

Wichtig sei bei einem Lymphom, dass er unmittelbar eine entsprechende Therapie beginne. Er werde sich deshalb ab Montag im AKH Wien behandeln lassen. „Meine Therapie wird in den kommenden drei Monaten stattfinden. Beim behandelnden Arzt und seinem Team fühle ich mich hervorragend aufgehoben und betreut“, schreibt Marterbauer.