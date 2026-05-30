Marterbauer: Budgetverhandlungen sind abgeschlossen

„Das Budget ist in trockenen Tüchern, wir haben heute Vormittag das letzte Ministerium zugemacht“, so der Ressortchef wörtlich. Es sei ein „Sparbudget“, die Ziele werden laut Plan erreicht werden - der Unsicherheitsfaktor dabei sei US-Präsident Donald Trump.

Zuletzt waren schon einige Sparmaßnahmen durchgesickert, etwa bei den Arbeitslosen. Für massive Empörung hatten aber vor allem geplante Einsparungen bei den Universitäten gesorgt. Alle Details wird Marterbauer dann bei seiner Budgetrede am 10. Juni im Parlament verkünden.