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Inland

Marterbauer: Budgetverhandlungen sind abgeschlossen

Details wird der Finanzminister am 10. Juni bei seiner Budgetrede verkünden.
30.05.2026, 15:30

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Ein Mann im grauen Anzug spricht an einem Rednerpult mit Wasserglas, im Hintergrund österreichische und EU-Flagge.

Die Verhandlungen für das Doppelbudget 2027/28 sind abgeschlossen. Das gab Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Samstag bei seinem Auftritt beim Parteitag der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf bekannt. 

Budgetloch: Bereits mehr als 100 Millionen durch Covid-Rückzahlungen

„Das Budget ist in trockenen Tüchern, wir haben heute Vormittag das letzte Ministerium zugemacht“, so der Ressortchef wörtlich. Es sei ein „Sparbudget“, die Ziele werden laut Plan erreicht werden - der Unsicherheitsfaktor dabei sei US-Präsident Donald Trump.

Zuletzt waren schon einige Sparmaßnahmen durchgesickert, etwa bei den Arbeitslosen. Für massive Empörung hatten aber vor allem geplante Einsparungen bei den Universitäten gesorgt. Alle Details wird Marterbauer dann bei seiner Budgetrede am 10. Juni im Parlament verkünden. 

Neue Budget-Details: Koalition will bei Arbeitslosen kräftig kürzen
Markus Marterbauer Donald Trump
kurier.at, jg  | 

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