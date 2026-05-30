SPÖ-Parteitag in NÖ: Hergovich ohne Gegenkandidatur vor Wiederwahl
Beim 44. ordentlichen Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf (Bezirk Mödling) soll Sven Hergovich am Samstag erneut zum Vorsitzenden gekürt werden. Wahlberechtigt sind rund 400 Delegierte, ein Stelldichein gibt sich auch Vizekanzler und Bundesparteichef Andreas Babler.
Nachdem Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihre Kandidatur zurückgezogen hat, entfällt die Kampfabstimmung um den Parteichefsessel.
Der Veranstaltungssaal im Eventhotel "Pyramide" in Vösendorf präsentierte sich am Samstag in Rot gehalten. Über der Bühne prangte der Schriftzug "Ein guter Plan für Niederösterreich". Aus der Bundespolitik war neben Babler - der sich beim Einzug unter Applaus Seite an Seite mit Hergovich präsentierte - auch Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann anwesend, aus der niederösterreichischen Landesregierung war die rote Landesrätin Eva Prischl vertreten. Als Moderatorin durch das Programm führte Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier.
Hergovich war am 24. Juni 2023 bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten mit 96,2 Prozent Zustimmung offiziell zum Nachfolger des nunmehrigen Landtagsabgeordneten Franz Schnabl gekürt worden. Zur Wochenmitte betrieb Hergovich am Rande einer Pressekonferenz durchaus Erwartungsmanagement: "Ich rechne mit einem Ergebnis über 70 Prozent, was mich persönlich sehr freuen würde, wenn wir das schaffen."
Königsberger-Ludwig kandidiert als stellvertretende Vorsitzende
Im April hatte sich kurzzeitig Spannung für das Zusammentreffen der Genossen abgezeichnet. Königsberger-Ludwig kündigte ihre Kandidatur für den Landesparteivorsitz gegen Amtsinhaber Hergovich an. Der für viele überraschende Schritt wurde am 15. April nach einer Sitzung des erweiterten Landesparteipräsidiums in St. Pölten wieder abgeblasen, bei einem folgenden Pressetermin wurde Einigkeit betont. Die Gesundheitsstaatssekretärin kandidiert nun als stellvertretende Landesparteivorsitzende, was sie auch aktuell schon ist.
Die weiteren Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitz sind die Dritte Landtagspräsidentin Elvira Schmidt, die am Freitag mit 90,8 Prozent Zustimmung als Landesfrauenvorsitzende bestätigt wurde, GVV-Präsident Andreas Kollross, St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler und Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und ÖGB NÖ Vorsitzender. Hinzu kommen die Landtagsabgeordneten Michael Bierbach, Kerstin Suchan-Mayr und Rene Zonschits sowie die Nationalratsmandatarinnen Melanie Erasim und Petra Tanzler.
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