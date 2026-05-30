SPÖ-Parteitag in NÖ: Hergovich ohne Gegenkandidatur vor Wiederwahl

Beim 44. ordentlichen Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich in Vösendorf (Bezirk Mödling) soll Sven Hergovich am Samstag erneut zum Vorsitzenden gekürt werden. Wahlberechtigt sind rund 400 Delegierte, ein Stelldichein gibt sich auch Vizekanzler und Bundesparteichef Andreas Babler. Nachdem Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihre Kandidatur zurückgezogen hat, entfällt die Kampfabstimmung um den Parteichefsessel.

Der Veranstaltungssaal im Eventhotel "Pyramide" in Vösendorf präsentierte sich am Samstag in Rot gehalten. Über der Bühne prangte der Schriftzug "Ein guter Plan für Niederösterreich". Aus der Bundespolitik war neben Babler - der sich beim Einzug unter Applaus Seite an Seite mit Hergovich präsentierte - auch Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann anwesend, aus der niederösterreichischen Landesregierung war die rote Landesrätin Eva Prischl vertreten. Als Moderatorin durch das Programm führte Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier. Hergovich war am 24. Juni 2023 bei einem außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten mit 96,2 Prozent Zustimmung offiziell zum Nachfolger des nunmehrigen Landtagsabgeordneten Franz Schnabl gekürt worden. Zur Wochenmitte betrieb Hergovich am Rande einer Pressekonferenz durchaus Erwartungsmanagement: "Ich rechne mit einem Ergebnis über 70 Prozent, was mich persönlich sehr freuen würde, wenn wir das schaffen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Auch Andreas Babler war anwesend.