SPÖ-Putsch in NÖ ist abgesagt: Hergovich bleibt an der Spitze

Nach den Chaostagen innerhalb der SPÖ Niederösterreich ist am Mittwoch das erweiterte Landesparteipräsidium zusammengekommen. Die Sitzung wurde mit Hochspannung erwartet, schließlich ging es um die Zukunft von Landesparteichef Sven Hergovich (37) und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (60).

Wie berichtet, hatte Königsberger-Ludwig am Wochenende angekündigt, beim Landesparteitag Ende Mai gegen Hergovich antreten zu wollen. Seit dieser Putsch-Ansage war bei den Roten im größten Bundesland Feuer am Dach.

Das Ergebnis nach der Sitzung: Hergovich bleibt Parteichef, Königsberger-Ludwig bleibt seine Stellvertreterin. Hergovich wird am 30. Mai als Spitzenkandidat ins Rennen gehen - auch bei der Landtagswahl 2028. „Wir wollen an einem Strang ziehen“, sagte Hergovich am Mittwoch.

Es habe, so Königsberger-Ludwig, ein „reinigendes Gewitter gegeben, danach kommt aber wieder die Sonne“, so die 60-Jährige. Nun wolle man wieder nach vorne schauen und vor allem die Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und den Bezirken verbessern. Die Politikerin betonte, dass es auch niemals ein „Personalpaket“ gegeben habe.

Parteiinterne Intrige?

Dennoch: In der SPÖ ist der Schaden angerichtet. Die Situation ist vor allem im Hinblick auf die Landtagswahl 2028 brandgefährlich. Beim letzten landesweiten Urnengang im Jahr 2023 fuhr die Partei mit Franz Schnabl an der Spitze das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein (knapp 21 Prozent). Schnabl musste zurücktreten, Hergovich übernahm – auch mit kräftiger Unterstützung des AKNÖ-Präsidenten Markus Wieser und des St. Pöltner Stadtchefs Matthias Stadler.

Hergovich, der zuvor AMS-Chef in NÖ war, sollte die Roten wieder auf die Erfolgsspur zurückbringen. Nicht wenige in der Partei hatten gehofft, dass sich der gebürtige Korneuburger auf eine Koalition mit der ÖVP unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einigen könnte. Doch es kam anders: Die Verhandlungen zwischen Schwarz und Rot scheiterten, Niederösterreich wird seitdem von ÖVP und FPÖ regiert.