SPÖ-Machtkampf: Zieht Staatssekretärin Königsberger-Ludwig Kandidatur zurück?

Seit dem Wochenende kommt die SPÖ nicht zur Ruhe. Ausgelöst wurde das durch die Ankündigung, dass SPÖ-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig gegen den niederösterreichischen Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich in eine Kampfabstimmung gehen will. Am kommenden Montag soll der Landesparteivorstand die Nominierung absegnen, am 30. Mai ist der Landesparteitag angesetzt.

Das Umfeld um Königsberger-Ludwig hatte gehofft, dass diese Ankündigung Landesrat Sven Hergovich dazu bewegt, von selbst das Handtuch zu werfen. Der Abschied von der Funktion des Landesparteivorsitzenden sollte ihm mit einem Versorgungsjob versüßt werden. Hergovich allerdings hat innerparteilich zum Gegenangriff geblasen. Per Mail wurde für heute das Landesparteipräsidium nach St. Pölten geladen, um über die neue Situation zu beraten. Im Vorfeld sickerte nun durch, dass dabei ein Kompromiss eine Kampfabstimmung verhindern könnte. Man weiß, dass entscheidende Kräfte in der SPÖ - dazu zählt etwa Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser - von so einer Auseinandersetzung wenig halten. Die Partei solle für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kämpfen und innerparteiliche Querelen hintanhalten, so sein Credo.