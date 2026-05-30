Die Rückforderung von Covid-Hilfen dürfte enorme Ausmaße annehmen. Bis zum Jahreswechsel wurden vom Finanzministerium bereits 118 Millionen zurückgefordert, berichtet MeinBezirk unter Bezugnahme auf einen Parlamentsbericht. Insgesamt wurden fast 13 Milliarden Umsatzersatz ausbezahlt, die nun teilweise zurückgefordert werden. Wobei auch entsprechend Zinsen in einem gesonderten Schreiben lukriert werden.

Erste Anwaltskanzleien haben sich bereits darauf spezialisiert, dagegen vorzugehen: "Die Covid-19-Förderungen wurden ursprünglich im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung gewährt. Durch die schriftliche Zusage oder die Auszahlung einer Förderung durch die COFAG kam ein zivilrechtlicher Vertrag zustande. Hoheitliche Akte, wie z.B. Bescheide, ergingen keine. Entsprechend war die COFAG eingangs bei der Rückforderung von zu Unrecht gewährten Covid-19-Förderungen auf den Zivilrechtsweg verwiesen", heißt es bei Czernich Rechtsanwälte. "Ob die Gewährung der Förderung tatsächlich zu Unrecht erfolgte und damit die Rückforderung berechtigt ist, ist im Einzelfall zu prüfen."

"Stellt ein Unternehmen fest, dass es zu Unrecht Förderungen bezogen hat, kann das Risiko weitreichender Konsequenzen durch eine Korrekturmeldung und eine freiwillige Rückzahlung entschärft werden", schreibt der Linzer Anwalt Gerald Waitz.

Immerhin geht es um bis zu zwanzig Prozent des Jahresumsatzes. In der Autobranche wurden zuletzt sogar sechsstellige Summen zurückgefordert, was für manche existenzbedrohend ist. Betroffen sind etwa auch zwei Porsche-Händler, wobei einige Firmen gerade erst entsprechende Post bekommen haben.