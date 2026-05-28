In Österreichs Autobranche ist der Wirbel gewaltig. Das Finanzministerium fordert gerade Millionen an Covid-Förderungen zurück, bis zu zwanzig Prozent des Jahresumsatzes plus Zinsen. Pro Autohaus geht es um fünf- bis sechsstellige Beträge.

Und das alles könnte erst der Beginn sein, auch andere Branchen könnten noch betroffen sein. Denn das Finanzministerium betont, dass es noch bis mindestens 2034 derartige Rückforderungen stellen kann.