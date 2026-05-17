Intensivpflege: Kritik an neun Koordinierungsstellen für 120 Betroffene

Helfen soll künftig eine Koordinierungsstelle, die " als zentrale Schnittstelle zur Feststellung des Versorgungsbedarfs dient, sie wirkt bei der medizinischen und pflegerischen Beurteilung mit, bereitet fundierte Entscheidungsgrundlagen auf und übernimmt die regelmäßige Qualitätssicherung sowie das Monitoring des Versorgungs- und Pflegeprozesses", so Königsberger-Ludwig.

Auf KURIER-Nachfrage heißt es allerdings, dass es künftig nicht eine, sondern gleich neun dieser Koordinierungsstellen geben wird. "Die organisatorische Zuordnung sowie die Geschäftsordnung erfolgen in einem nächsten Schritt – grundsätzlich obliegt dies aber dem jeweiligen Bundesland." Auch seien noch einige Punkte offen, die erst im Juni geklärt werden sollen.