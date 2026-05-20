Neue Budget-Details: Koalition will bei Arbeitslosen kräftig kürzen

Am 10. Juni wird SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer seine zweite Budgetrede halten. Die Bundesregierung muss bekanntlich weiterhin Staatsfinanzen konsolidieren, für das Doppelbudget 2027/2028 ist ein Volumen von 5,1 Milliarden Euro vorgesehen – wobei 2,6 Milliarden in Offensivmaßnahmen fließen sollen. Aber wie genau soll das umgesetzt werden? Neue Details enthält ein "Arbeitspapier" zum Budget, das dem KURIER vorliegt und von Regierungsseite nicht dementiert wird.

Das Papier umfasst mehrere Seiten und vier Kapitel: "Konsolidierung Allgemein", "Arbeitsmarkt & Soziales", "Steuern & Standort" sowie "Aktivmaßnahmen". Es ist untergliedert in geplante Maßnahmen, deren Änderung und einer Begründung. Was ist neu, was könnte für Aufregung sorgen?