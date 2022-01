Finanzführerschein: Erste Tagung des nationalen Finanzbildungsrates

Neben dem Finanzminister als Vorsitzenden nehmen am Dienstag auch Sozial- und Konsumentenschutzminister Wolfgang Mückstein, Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm, OeNB-Gouverneur Robert Holzmann sowie in Vertretung des Bildungsministers Martin Polaschek Beamte des Bildungsministeriums und des Finanzministeriums am ersten Finanzbildungsrat teil.

Neben dem Finanzbildungsrat gibt es laut Aussendung des BMF "den Steuerungsausschuss, eine sich erst konstituierende wissenschaftliche Arbeitsgruppe und die Finanzbildungscommunity, bestehend aus allen Stakeholdern in Österreich, die im Finanzbildungsbereich tätig sind".

Ziel der ersten Sitzung sei es, einen 2-Jahres-Zeitplan zu verabschieden, der unter anderem die Förderung der Finanzbildung an Schulen, die Förderung des sicheren Umgangs mit Geld und die Einrichtung eines zentralen Online-Portals für Finanzbildung vorsieht.