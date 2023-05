Im diesjährigen Wahlkampf habe es weniger große Auftritte gegeben als 2018, so Fellhofer, die an Erdoğans damals häufige Besuche in Deutschland erinnert. Stattdessen nutzen Politiker offizielle Anlässe wie beispielsweise der türkische Außenminister seinen offiziellen Besuch in Österreich Ende April. Mevlüt Çavuşoğlu nahm an einem Freitagsgebet in einer ATIB-Moschee teil und abends am Fastenbrechen der UID. Es handelte sich dabei „offensichtlich um eine Wahlkampfveranstaltung“, sagt die DPI-Direktorin, denn Çavuşoğlu „hatte Präsident Erdoğan live via Mobiltelefon zugeschaltet, der in seiner kurzen Rede auf die Wahlen zu sprechen kam. Daran sieht man die Vermischung, die stattfindet.“

Zum ernsten Problem werde das, wenn „solche Rahmen missbraucht werden, um politische Positionen abzusetzen, die mit unserem demokratischen Rechtsstaat nicht viel zu tun haben“. Fellhofer nennt als Beispiel die Saadet Partei, die auf Necmettin Erbakan zurückgeht, und ebenfalls in Europa aktiv ist. „Erbakan spricht in seinen Schriften davon, dass es einen Kampf gibt zwischen Gut und Böse und dass nur ein islamischer Staat am Ende gewährleisten kann, dass das Gute gewinnt.“