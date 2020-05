Familienbeihilfe: Österreich wird vor dem EuGH verklagt

"Es steht der EU-Kommission frei, den EuGH zu befassen, wenn diese Zweifel an der europarechtlichen Vereinbarkeit der Indexierung hat", sagte Familienministerin Christine Aschbacher in einer ersten Reaktion auf die Klagsankündigung. Aber "für uns bleibt es aufgrund der unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in der EU weiterhin eine Frage der Gerechtigkeit."

Eigentlich liegt der Fall der Indexierung der Familienbeihilfe schon seit Ende April beim Europäischen Gerichtshof ( EuGH). Vorgelegt hat ihn das österreichische Bundesfinanzgericht.

Anlassfall war die Beschwerde einer tschechischen Grenzpendlerin. Die Mutter zweier Kinder lebt mit ihrer Familie in Tschechien, arbeitet aber in Österreich. Nach der von der früheren türkis-blauen Regierung beschlossenen " Indexierung" hat das Finanzamt ihre Familienbeihilfe um 140 Euro gekürzt.

Die Frau erhob daraufhin Beschwerde beim Bundesfinanzgericht, das wiederum vorgeschlug, die Causa vom Europäischen Gerichtshof klären zu lassen. Weitere 38 Beschwerden gegen die Indexierung liegen dem Gericht in Österreich vor.

In der Coronakrise war zuletzt wieder Kritik an der Maßnahme laut geworden, weil sie auch dringend benötigte 24-Stunden-Pflegerinnen trifft. Dennoch lehnt die ÖVP die Rücknahme der Indexierung zuletzt ab und will die Entscheidung des EuGH abwarten.

Nachzahlungen drohen

Rechtsexperten in Brüssel sind stets geschlossen davon ausgegangen, dass sich Österreich mit der Familiengeldindexierung in der EU nicht durchsetzen wird. Wäre dem so, würde sofort ein nächstes, riesiges Problemfeld aufgehen: Jenes der Pensionszahlungen an Rentner, die im EU-Ausland leben.

Dann würde etwa ein deutscher Pensionist, der seinen Lebensabend in Spanien verbringt, weniger Pension erhalten, weil die Lebenshaltungskosten in Spanien niedriger sind.

Verliert Österreich vor dem EuGH, dürfte die Republik nach Meinung von Rechtsexperten dazu verdonnert werden, die nun eingesparten Beträge nachzuzahlen.