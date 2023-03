Falls niemand 50 Prozent schafft: Babler für SPÖ-Stichwahl

Babler ließ sich recht viel Zeit für sein Statement, war der Anlass für den Medientermin doch die Präsentation eines neuen Konzepts zur Schulverpflegung in einer Mittelschule in Traiskirchen. Gemeinsam mit Sepp Schellhorn, Koch und Ex-Mandatar der NEOS, stellte sich der Bürgermeister mit einer Gruppe Kinder an den Herd, rührte Kaiserschmarren und setzte sich mit den Kids dann auch zum Mittagessen hin. Nur die Frage eines Buben, ob er danach auch noch zum Fußballspielen mitkomme, verneinte Babler lächelnd: "Ich hab noch ein bisschen was vor."

"Werde mich um Partei kümmern"

Vor den reichlich anwesenden Medienvertretern zeigte sich Babler dann von seiner Mission überzeugt. "Ich werde mich um die Partei kümmern" sagte er etwa, denn "es geht darum, diese Partei wieder zusammenzuführen". Es sei das Gespür verloren gegangen, dass es sich bei der SPÖ um eine Mitgliederbewegung handle. Viele hätten darunter gelitten, und er wolle wegkommen "von dieser Hinterzimmertaktiererei". Entsprechend beantwortete er auch die Frage nach prominenten Unterstützern. Die habe er, denn "jedes einzelne Mitglied ist prominent", und von diesen erwartet er sich "einen starken Zuspruch".