Faktencheck: Wie unabhängig sind die Partei-Prüfer?

In den von SPÖ, FPÖ und Jetzt geplanten Verschärfungen der Regeln zur Parteienfinanzierung fehlt ein echtes Prüfrecht für den Rechnungshof (RH). Im ORF-Report hat dies SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstagabend damit verteidigt, dass die Parteifinanzen ohnehin von zwei unabhängigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert würden. RH-Prüfer wären hingegen weisungsgebunden, so die Sozialdemokratin.