Parteispenden: Rendi-Wagner misstraut dem Rechnungshof

"Der Vorwurf, der hier im Raum steht, der stimmt nicht", betonte Rendi-Wagner auch zum Kritikpunkt, dass die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter oder der SP-nahe Pensionistenverband durch zwischengeschaltete Vereine formal nicht mehr als parteinahe Organisationen gelten und damit auch mit der nunmehrigen Neuregelung im Gegensatz zu den Bünden der ÖVP Spenden und Sponsorings nicht offenlegen müssen.

Rendi-Wagner sieht das nicht so: "Das neue Gesetz sagt sehr wohl, dass alles, was an die Partei gespendet wird von befreundeten Vereinen, sehr wohl ausgewiesen werden muss." Die neuen Spendenobergrenzen würden auch hier gelten.