Faktencheck: Warum es von Haider keine Blutproben mehr gibt

In einem Facebook-Posting, das mit dem Schlagwort ++ EILT++ eingeleitet wurde, heizte Heinz-Christian Strache am Donnerstag Verschwörungstheorien zum Tod Jörg Haiders an. Die Familie habe Blut- und Gewebeproben angefordert, diese seien aber "verschwunden", schrieb er da - für Strache ist das "ein unfassbarer Skandal!!".

Was ist dran an dieser Behauptung? Der KURIER hat nachgefragt: