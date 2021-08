Experten: Vierte Welle ja, aber wohl ohne Schul- und Handelsschließungen

Auch Peter Klimek geht nicht von „großflächigen Schließungen des öffentlichen Lebens aus“. Für realistisch hält Klimek aber Einschränkungen im Indoor-Bereich. Beim Sport und auch bei der Nachtgastronomie.

Was die Experten so positiv stimmt? Die hohe Zahl der mittlerweile Genesenen – die Dunkelziffer liegt wohl doppelt so hoch wie die mit Stand Mittwoch 647.472 offiziell Genesenen. Und der Fortschritt der Impfkampagne. Denn, so Gartlehner: „Die nächste Welle wird eine Welle unter den Ungeimpften.“