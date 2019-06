Experten über Bierlein: "Tanz auf rohen Eiern"

Zwar wäre die neue Kanzlerin „als Staatsnotarin im besten Sinne“ aufgetreten. Groß' Meinung nach hätte sie aber durchaus durchblicken lassen können, wie sie die aktuelle – immerhin ja alles andere als alltägliche – politische Situation erlebt. Und sie hätte die Gelegenheit auch für einen Appell für den Wahlkampf nutzen können. Denn, so der Kommunikationsexperte: „Es ist ja nicht gesagt, dass man sie arbeiten lässt.“

Unpolitischer Auftritt

Kurz gesagt: „Ein bisschen politischer hätte ich es erwartet.“

„ Bierlein hat den Ball sehr flach gehalten“, fasst auch Politikberater Thomas Hofer den ersten Auftritt der neuen Kanzlerin zusammen. Sie habe sich „nicht in die Karten blicken lassen, was sie an Initiativen plant“ – und auch nicht, welche von der Regierung Kurz begonnenen sie fortführen will.