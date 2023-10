Experten kritisieren Budget: Hohe Ausgaben, kaum Strukturreformen

Durchwachsenes Feedback hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) für sein zweites Budget erhalten. Fiskalratspräsident Christoph Badelt sieht etwa ein "enormes Ausgabenwachstum" des Budgets - das Defizit liegt 2024 voraussichtlich bei 20 Milliarden Euro, die Schuldenquote sinkt bis 2027 nicht.

"Dieser Grad der Expansion ist wohl nur politisch erklärbar in einem Vorwahljahr. Ökonomisch ist er so nicht notwendig", sagt Badelt: "Der Fiskalratspräsident fürchtet sich immer vor Vorwahlzeiten." Dass das für 2024 eingestellte strukturelle Defizit bei 2,5 Prozent liegen und in den nächsten Jahren bei 2,7 Prozent bleiben soll, wertete er als "wirkliches Problem", denn dem Budgetpfad fehle damit die Nachhaltigkeit.

"Wenn man nicht so viele Zusatzausgaben erfinden würde, müsste es möglich sein, dieses Defizit in der Größenordnung zwei Prozent zu halten." Das Riesenproblem sei die Budgetperspektive. Im Augenblick sehe er "keinen Willen und keinen Weg, das Budget zu konsolidieren", sagt Badelt. Wenn man zudem in einer als nicht so dramatisch erwarteten Konjunktursituation mit solchen Defiziten hineingehe: "Wo sind dann die Reserven für eine neuerlich aufkommende Krise?"