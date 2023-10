Brunner blickt bei Budgetrede optimistisch in die Zukunft

Realeinkommen steigen

"In dieser Situation braucht es kluge Politik, ein Handeln mit Hausverstand und auch den Mut, die eigene Arbeit ständig zu hinterfragen", sagt Brunner. Er stehe weiterhin dazu: "Nicht alles, was auf den ersten Blick populär klingt, ist auf den zweiten auch sinnvoll." Die gute Nachricht: 2024 steigen laut Budgetdienst die Realeinkommen in allen Einkommensstufen. Heißt: Trotz Krise wächst der Wohlstand.

Das nutzt Brunner für eine Breitseite gegen die SPÖ, die vehement Vermögenssteuern fordert: "Österreich hat ganz sicher eines nicht, nämlich zu wenige oder zu niedrige Steuern. Es hilft den Vielen nicht, wenn man einigen Wenigen etwas wegnimmt." Damit saniere man kein Budget und das schaffe auch keine Arbeitsplätze.

Was schlägt also Brunner vor, der trotz allem optimistisch in die Zukunft sieht?