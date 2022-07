Experte Kaser: "Sehr gute" Klimarat-Empfehlungen mit Signalwirkung

"Sehr, sehr gut" sind laut dem Klimaexperten Georg Kaser die mehr als 90 Vorschläge, die der Klimarat am Montag präsentiert hat. Dem Glaziologen zufolge, der im wissenschaftlichen Beirat des Gremiums saß, sei bei den an die Politik übergebenen Empfehlungen nichts dabei "wo man als Wissenschafter sagen müsste, das ist falsch, romantisch oder schwach". Der Klimarat zeuge von der Bereitschaft der Bevölkerung, Schritte gegen den Klimawandel mitzutragen, sagte er im APA-Gespräch.

"Das Haus brennt"

Die 100 zufällig ausgewählten Menschen hatten mögliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. "Das Haus brennt", hob Kaser die Gefahr einer existenzbedrohenden Klimaerwärmung hervor. Komplett seien die Vorschläge nicht, das sei aber in den sechs Monaten, in denen die Mitglieder des Klimarates immer wieder zusammenkamen und die Handlungsfelder Mobilität, Energie, Ernährung und Landnutzung, Konsum und Produktion sowie Wohnen diskutierten, aber auch gar nicht möglich gewesen. Die Handlungsfelder seien so definiert worden, dass sie auch in österreichischer Verantwortung liegen, und so sei etwa der globale Finanzmarkt - laut Kaser "ein gigantischer Hebel" - nicht in die Diskussion eingeflossen.