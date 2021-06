Ex-WKStA-Chef Geyer: "Digitale Nachrichten sind wesentliches Beweismittel"

Was von den 72 Punkten am schnellsten oder ehesten umgesetzt werden soll, beantwortet Geyer wie folgt: "Der wichtigste Punkt ist die Trennung von Justiz und Verwaltung", also die Implementierung eines Bundesstaatsanwaltes. Einige von den geforderten Punkten könnte man gleich umsetzen, so der Ex-WKStA-Chef, der in diesem Zusammenhang an den Eurofighter-Kauf und die Panama-Papers erinnert."Wir haben vorgeschlagen, die Kraft des Zivilrechtes einzusetzen." Bei öffentlichen Aufträgen soll es eine Verpflichtung geben, keine Offshore-Firmen oder Lobbyisten beauftragen zu können. Bei Zuwiderhandeln sei eine Pönale von 30 Prozent fällig.