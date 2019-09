Ex-Tennis-Star Thomas Muster wirbt in Video für Sebastian Kurz

Im herbstlichen Halbschatten schlendert Ex-Tennisstar Thomas Muster - ganz leger in Jeans, Sportschuhen und mit Fünf-Tages-Bart - über einen verlassenen Tennisplatz. Die Kamera umrundet ihn in Nahaufnahme. Muster erzählt, hört zu, lacht. Was er sagt, hört man nicht. Wohl aber, mit wem er spricht: ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Emotionale Musik, ausdrucksstarke Bilder - und eine österreichische Sportlegende: Das sind die Zutaten des neuesten, professionell gedrehten Unterstützervideos, das die ÖVP heute in der Früh präsentiert hat.

Unterbrochen sind die Gesprächs-Szenen des rund eine Minute langen Videos von klassischen Interview-Sequenzen mit Muster: "Ich habe immer Köpfe gewählt und keine Parteien", sagt Muster. "Und Sebastian Kurz ist für mich im Moment der Kopf, den ich wählen würde."