SPÖ wirbt mit Ex-ÖVP-Chef Mitterlehner in Wahlkampfvideo

"Genau das ist das, was uns heute da und dort fehlt, in der Sozialpartnerschaft und in anderen Bereichen", sagt Mitterlehner, der schon öfter als Kritiker der aktuellen Politik der Volkspartei unter Sebastian Kurz aufgetreten ist, nicht zuletzt in seinem Buch "Haltung".

Keine direkten Erfolgswünsche

Unter freundlichem Lachen der SPÖ-Wandergruppe sagt Mitterlehner noch: "Ich kann jetzt nicht sagen: 'Ich wünsch euch viel Erfolg', ich bin nach wie vor Mitglied der gleichen Partei." Aber er wünsche "der Demokratie viel Erfolg."