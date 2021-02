Ex-Novomatic-Chef Neumann: Machtmensch und Netzwerker

Auch auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegt sich der ehemalige Boxer, Jäger und Golfer Neumann, der als Dienstwagen einen Lamborghini fuhr, im Gegensatz zum zurückgezogen lebenden Konzerneigentümer Graf, gerne. Der vierfache, verwitwete Familienvater, der zwei Mal ökonomisch gut geheiratet hatte, war beliebter Gast und Gastgeber. Einmal beispielsweise bei einem Abend für Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, dann wieder bei der gemeinsamen, exklusiven Dinnerparty mit seinem Freund, C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz. Society- und Geldadel, alle waren sie zur Party gekommen. Lediglich Minister Blümel blieb fern. Schütz kam zuletzt in die öffentliche Kritik, als im Wirecard-U-Ausschuss in Deutschland ein Mail von ihm an den inhaftierten Ex-Wirecard-Chef Markus Braun bekannt wurde. Braun solle die Financial Times "fertigmachen", schrieb Schütz.

Zu Neumanns Ehrenrettung muss aber betont werden, dass er abgesehen vom Image-Desaster maßgeblich an der Expansion der Novomatic zu einem Weltmarktführer beteiligt war. „Ich bin fassungslos, wie mein Image permanent mit völlig haltlosen Anschuldigungen ruiniert wird. Ich habe mir nichts vorzuwerfen oder zuschulden kommen lassen.“ Mehr will er derzeit nicht zur Causa sagen.