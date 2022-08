Die ehemalige Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird ab 1. September neue CEO des Fin-Tech Unternehmens Mountain-View Data.

Köstinger, die als Vertraute von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) galt, verließ im Mai 2022 die Politik, um in die Privatwirtschaft zu gehen. Nun gab das Unternehmen Mountain-View Data via Aussendung bekannt, dass Köstinger das Unternehmen künftig leiten werde.

„Mountain-View Data ist eines der spannendsten und zukunftsträchtigsten Unternehmen unserer Zeit. Nachhaltige Investitionen sind ein unverzichtbarer Hebel für den ökosozialen Umbau des Wirtschaftssystems. Mountain-View Data macht durch seine Datenbank ein Anlagevolumen von 7,5 Billionen Euro transparent und leistet damit einen wichtigen Beitrag, um Finanzströme in eine nachhaltige Richtung zu lenken“, so Elisabeth Köstinger in einer Aussendung. Die Wolfsbegerin soll die internationale Expansion vorantreiben.

In einer Firmengruppe mit Blümel

Mountain-View Data gehört zur Firmengruppe von Christian Baha, zu der auch das Unternehmen Superfund gehört, bei dem Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nach seinem Rücktritt Geschäftsführer wurde.

Das Fin-Tech, in dem Elisabeth Köstinger künftig tätig sein wird, bietet gesammelte Daten zu Investmentfonds und bewertet das Investmentrisiko. Mountian-View Data hat seinen Sitz in Diex in Kärnten und beschäftigt laut Aussendung 50 Mitarbeiter.