Ex-Ministerin Kneissl soll an einem "Schatten-Geheimdienst" gearbeitet haben

Gestützt wird die These, dass Kneissl vom geplanten Aufbau des "Schatten-Geheimdienstes" gewusst hat, auch durch Aussagen des ehemaligen Geheimdienstkoordinators von Bundeskanzler Helmut Kohl, Bernd Schmidbauer. Schmidbauer wurde 2018 von der Wiener Staatsanwaltschaft vernommen, es ging um den Skandal beim österreichischen Verfassungsschutz BVT. Am selben Tag der Einvernahme gab es ein Treffen Schmidbauers mit Peterlik, bei dem nach Schmidbauers Erinnerung auch Kneissl dabei war. Schmidbauer hat laut eigener Auskunft gewusst, dass die in Österreich neu zu schaffende Abteilung "ein Geheimdienst nach deutschem Modell werden" sollte bzw. als "Gegengewicht zu den anderen bestehenden Diensten in Österreich" gedacht war. Allerdings bestreitet der Deutsche, in den Aufbau der "Sicherheitsabteilung" involviert gewesen zu sein.