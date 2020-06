Kdolsky arbeitet wieder als Ärztin

Ich würde gerne als Ärztin in Pension gehen. Ja, so kann man das wohl sagen." Andrea Kdolsky ist wieder da, wo sie begonnen hat: unter Patienten. Die frühere Gesundheitsministerin lässt ihren Job bei einem großen Wirtschaftsprüfer per Dezember auslaufen und arbeitet ab 2015 als Wahlärztin.

Allerdings nicht als Einzelkämpferin, sondern in einer Art "Gruppenpraxis". Ihr Partner: "mediclass". Der Gesundheitsanbieter versammelt mehr als 60 Fachärzte und Therapeuten unter einem Dach, Kdolsky wird im Zentrum in Wien-Leopoldstadt als Schmerz-Therapeutin ordinieren.

Seit etwas mehr als drei Jahren lockt "mediclass" Kassen-Patienten mit dem Slogan, Privatmedizin zum Krankenkassentarif anzubieten. Wie funktioniert das?

Wer Mitglied im "Klub" wird (Kosten: 26,90 Euro pro Monat), bekommt innert weniger Tage de facto jeden Arzt-Termin (Facharzt, Allgemeinmedizin, etc.) – und wird pünktlich behandelt. "Ich kann Patienten hier das geben, was im Gesundheitssystem oft so dringend fehlt", sagt Kdolsky. Und das wäre? "Zeit für ein Gespräch. Allein die Erst-Ordination dauert bei uns garantierte 55 Minuten."