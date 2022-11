Ex-Kurz-Sprecher Fleischmann übernimmt ÖVP-Kommunikation

Der 49-jährige Fleischmann soll den neuen crossmedialen Newsroom in der Lichtenfelsgasse führen, in dem Pressearbeit, digitale Kommunikation und Mitgliederkommunikation gebündelt werden. Pressesprecher der Volkspartei und damit Ansprechpartner für Medien bleibt Peter Treml, der diese Funktion seit September des Vorjahres ausübt. Generalsekretär Christian Stocker freute sich in einer Aussendung über die Neuaufstellung. Fleischmann sei ein "absoluter Vollprofi" und ein Gewinn für die Volkspartei. Mit seiner langjährigen Erfahrung werde er die Kommunikation der Volkspartei auf neue Beine stellen.

Fleischmann war für die Volkspartei auf verschiedensten Ebenen tätig, unter anderem als Pressesprecher der niederösterreichischen ÖVP und ab 2007 der Bundespartei. Später war er unter Justizministerin Claudia Bandion-Ortner tätig, ehe er zu Sebastian Kurz ins Integrationsstaatssekretariat wechselte. Ihn begleitete Fleischmann bis ins Kanzleramt, wo er unter anderem stellvertretender Kabinettschef und Medienbeauftragter war.